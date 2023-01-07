大陸流量女王楊冪近日因為直播時的態度惹議，還登上微博熱搜，引發正反兩極評論，對此，她今(7日)凌晨轉發過往的微博，疑似在回應網友爭議。

樣冪日前做客快手直播時的內容，近日又被挖出，並登上微博熱搜，影片中她不時表現出不耐煩、敷衍等態度，還翻白眼和嘆氣，主持人讓她做粉色髮夾，她還要對方「你不要操控我的人生，我自己來好嗎」，場面一度尷尬。

網友看了都直呼她相當不尊重人，「真的好尖酸刻薄」、「為什麼全程擺出一副高高在上的樣子啊，還翻白眼？拿沒素質當真性情」，但也有人緩頰，認為看完整個直播，並沒有覺得有太大問題，是斷章取義的剪輯害的。

楊冪疑似在回應爭議。(圖／取自楊冪微博)

對此，楊冪今凌晨轉發自己發的舊微博，配文寫下「新年快樂 給大家拜個早年」，而舊文內容寫道：「感謝過去一年所有我遇到的人，和經歷過的種種。我全部放在心裡，並真心的感恩。謝謝生活對我的歷練，這是比任何財富都更寶貴的。縱然萬箭穿心過，也敢把真心做草船。好的壞的，全部收下。只等東風再起」，疑似在回應爭議。