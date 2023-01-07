大專棒球聯賽公開男一級複賽進入尾聲，各隊都打完6場比賽卻都還沒有1隊確定能夠晉級，台東大學今天靠著「油條」游騰堯後援3.1局無失分，加上7局下趁著對方守備失誤一口氣攻下2分，以4比2擊敗台灣體大，續保競爭4強機會。

「這一勝滿重要的。」總教練王信民賽後說，東大複賽前4戰僅拿1勝，想要晉級已陷入退無可退的地步，前役擊敗文化大學成功續命，今天在扳倒前段班的台體大，目前複賽戰績3勝3敗，想要晉級明天最終戰東大必須全力搶勝，還須看別人臉色。

奪下這一勝不僅保住晉級機會，王信民也認為，這讓球員更有自信心，不會害怕傳統強隊。事實上，東大近期投手狀況不太穩定，因此教練團將游騰堯轉往牛棚，希望他與陽邯杰能在後面守住球隊勝利。

東大在4局下靠著捕手黃炫豪安打先馳得點，雖然被台體大在5、6局各得1分逆轉，6局下廖元斌安打打回追平分，7局下吳誌珈安打上壘，下棒打者短打卻讓台體大發生守備失誤，東大趁機跑回2分，加上游騰堯鎖住對方打線，最終就以2分差勝出。

王信民認為，游騰堯經過U23世界盃大賽洗禮，心態更成熟，不管面對任何局面都能沉著面對，他也指出「油條」2大優勢，第一是控球佳，第二是懂的配球，運用拿手的球路與打者周旋。

事實上，游騰堯在面對國立體大與南華大學2場比賽投得並不理想，尤其是對南華時「砸鍋」，讓他退場時就快要哭出來，走回到休息室後面真的淚崩，「氣自己沒有這個能力，沒能幫球隊守下來。」

今天後援繳出好投拿下勝投，首度獲選單場MVP也讓游騰堯找回自信心，但他認為能夠拿下這一勝是團隊的功勞，而非只靠他一個人。目前已經大四的他，對於畢業後是否要投入中職選秀仍未下定決心，他希望藉由下學期到城市隊實習的機會，評估自己的能力是否能夠挑戰職棒，或是留在業餘打球就好。

目前複賽各隊都打完6場賽事卻都還沒有任何1隊晉級4強，台體大、嘉義大學、文化大學、國立體大及南華大學都是4勝2敗，東大3勝3敗暫居第6，但仍保有晉級機會，各隊的最終戰場場都是關鍵。