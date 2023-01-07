台南市議會正副議長涉嫌賄選案持續發展，被外界視為關鍵人物的南市區漁會理事長林士傑，在失聯3天後，6日上午在律師的陪同下前往台南地檢署報到時，因檢方已核發拘票，立即將他拘提偵訊。經漏夜訊問後，檢方以有逃亡及勾串共犯或證人之虞聲請羈押禁見，台南地方法院7日晚間10點多裁准。

南檢指出，專案小組檢察官1月3日指揮台南市調查處等單位，搜索議長邱莉莉、副議長林志展及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等4名市議員住處或服務處，以及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高玫仙及林士傑等住處後，除林士傑傳喚未到展開拘提外，其餘涉案人均帶回偵訊。經訊問後，除諭知正、副議長及市議員等人交保10萬至50萬元外，還向台南地院聲請羈押郭再欽及楊志強。

截至目前為止，南檢先前已聲押前民進黨中執委郭再欽、台南市政府地政局約雇人員黃怡萍等2人獲准。至於5日聲押圓山國際開發公司總裁楊志強被台南地院無保請回後，當天檢方即火速補強證據，立即向台南高分院提起抗告，高分院7日撤銷原裁定發回台南地院更裁，地院也預定9日開庭。