王世堅今被眾人炎上。（薩泰爾娛樂提供）

柯文哲現身與王世堅政治聯姻。（薩泰爾娛樂提供）

王世堅、柯文哲喜餅。（池宗玲攝）

博恩。（薩泰爾娛樂提供）

薩泰爾娛樂今晚於壹電視攝影棚演出《炎上 王世堅》，柯串火伴出場環節更是精心設置，特別邀請知名饒舌歌手春艷將與柯文哲合作過的歌曲「Do Things Right」翻玩惡搞再次創作，柯文哲身穿白西裝華麗登場，並與春艷現場共同演出「督 the right thing」，準備讓主秀王世堅議員血債血還。

活動結尾，《炎上 王世堅》更帶來最後一項驚喜，由博恩身穿牧師袍帶領全場共同見證柯文哲與王世堅的這場「世紀婚禮」，柯文哲也許下新婚禮物：請王世堅2024把票投給他。

除了眾所矚目的王柯配外，網友不斷敲碗的辣個男人，也以預想不到的方式來到了現場！現場氣氛引燃至最高點。演出最後，王世堅面對眾人砲火也不甘示弱，以金句連發與招牌驚人之舉回擊，讓現場與全台威秀直播觀影共計2500位觀眾深刻體驗《炎上 王世堅》的精彩演出內容。

本次演出內容延續《炎上 BURN》傳統，為主秀王世堅議員量身打造專屬內容，除最熟悉的吐槽與冒犯外，更融入眾多王世堅議員質詢場面經典元素；活動開場便由炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」中的特洛伊戰士，接著王世堅從3米高的超巨大木馬中登場亮相，為本次活動點燃戰火。

薩泰爾娛樂表示，今晚的演出內容，將於2／24在薩泰爾娛樂官網正式上線，詳細優惠購買資訊請上薩泰爾娛樂官網。