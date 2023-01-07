外送員疑似趕送餐，竟然不等待紅燈，而直接騎上人行道，由於天雨路滑導致該外送員在轉彎處慘摔。

新北市汐止區康寧路上，日前發生一起外送員騎機車自摔事件，外送騎士疑要趕送餐，見前方路口紅燈，竟然直接騎上人行道上，並在人行道末端右轉要進入1處社區送餐，豈料，由於當天下過雨，天雨路滑，導致該騎士在轉彎處不慎自摔，所幸未造成太大的傷害，而一旁停等的紅燈的騎士們也當場看傻了眼。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段17秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市汐止區康寧路上，從畫面中可見，拍攝當天下過雨，路面上還有些濕滑，而拍攝者與其他機車騎士在停等紅燈，此時，1名外送員疑似等不及紅燈，趕著要右轉進入1處社區送餐，便騎上人行道，豈料，正當外送員在人行道末端要右轉時，疑天雨路滑直接慘摔在地，而這一幕也讓在停等紅燈的騎士們全看傻眼；該平台網站也在標題寫下「拼經濟也要顧一下性命阿，人行道不是給你這樣用的」。

影片一出，網友紛紛留言表示「相當舒暢的影片」、「這就是 人行道的制裁」、「沒事，他下次還會再挑戰的，這就是行人地獄」、「停在紅綠燈前的那些騎士好像觀眾一樣看他表演，如果可以幫他掌聲就更棒了」、「拚經濟拚到躺平，太努力了」、「你的餐點正在過彎，你的在地美食已送達」。