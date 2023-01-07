在去年2月24日烏克蘭戰爭爆發後，烏克蘭一直爭取西方盟友提供更重型的西方裝甲車，現在似乎禁令解除了。法國將提供AMX-10RC輪式輕坦克，德國將給予黃鼠狼步兵戰車(Marder IFV) 步兵戰車，以及美國的M2布萊德雷步兵戰車(Bradley IFV)。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，五角大廈正式宣布，計劃贈送 50輛 M2A2布萊德雷戰鬥車，以及相應的500枚拖式反坦克飛彈 (TOW Anti-Tank Missile)、25萬發 25公釐砲彈，以供應M2的主要武器。

幾乎在同時，德國官員證實黃鼠狼步兵戰車派往烏克蘭的計劃，此方案已在柏林的辧公室裡考慮了幾個月。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)過去曾經反對提供黃鼠狼戰鬥車、豹 1(Leopard 1)或豹2(Leopard 2)主戰坦克，理由是擔心俄羅斯政府在惱怒之下，做出更激烈而不理智的回應。

再後來，法國政府宣布，將提供AMX-10RC輪式坦克給烏克蘭。

這三項軍援案意義重大，此前北約國家雖然非常同情烏克蘭，但是只願意提供了蘇聯時代的坦克與裝甲車；之後，總算提供西方製裝甲車，但也只限於美國 M113 裝甲運兵車，以及德國的BPz -2裝甲救援車，顯然不是衝鋒陷陣的角色。

簡介一下這3種能夠與主戰坦克一拚的步兵戰車與輕坦克。

法國AMX-10RC： 這是一種6輪式輕坦克，雖然全重只有18噸，是3種裝甲車中最輕的。但就主砲而言，卻是3輛裝甲車中，火力最強的。

MX-10RC開發於1970 年代，具有1具低膛壓105公釐主砲，可發射高爆彈、反坦克砲彈，輔有1具7.62公釐同軸機槍，砲塔頂部還有獨立活動的7.62公釐防空機槍(也可換威力更大的50機槍)。它還有可調式懸吊系統，可以抬高或降低車體高度，幫助乘員將主砲射擊到射程之外的目標。

20多年前，法國陸軍 升級AMX-10RC，稱為AMX-10RCR，主要加強裝甲以對抗反坦克火箭彈，但是重量也攀升至 24 噸。

德國黃鼠狼步戰車正發射反坦克飛彈。(圖/Rheinmetall)

德國黃鼠狼：黃鼠狼1型是一種重型履帶裝甲車，於1960 年代開發。原始型號32.2噸，最高時速約為60公里。

最早版本的黃鼠狼主要武器是20公釐機砲，輔以7.6公釐同軸機槍。為了對抗主戰坦克，後來的黃鼠狼加裝了米蘭反坦克飛彈(MILAN missile)，目前烏克蘭單兵部隊已經收到這型飛彈，操作上不是問題。除戰鬥武器之外，黃鼠狼步兵戰車還能裝載 5 名士兵。

改進型的黃鼠狼A3， 重量增加到38.6 噸，主要改進車輛的火控系統和通信設備，另外也增進裝甲防護。現役的A5型防護裝甲更強，但重量也因此增加到 41.2 噸，原本的米蘭飛彈，改為更先進的米爾斯飛彈(MELLS missile) 。

由於A5型與A5A1型仍在德國國防軍中服役，因此德國提供的應該是較早期的A3型，目前製造商萊茵金屬公司(Rheinmetall)大約有大約 250輛封存的黃鼠狼A3。

M2布萊德雷戰鬥車，發射拖式飛彈。(圖/美國陸軍)

美國M2布萊德雷：美國布萊德雷戰鬥車，在類型上與德國黃鼠狼非常類似，差別在開發年代較晚。於1970年代研發，1980年生產。M2初始版重量25噸，最高時速65公里。主要武器是25公釐自動機炮，還有2聯裝拖式飛彈發射器，車內有8發預備飛彈。

M2服役後不久，立即有各種升級計劃，M2 A1 和M2 A2相繼出現，原始版本就稱為A0型。A1改進的是拖式2型(TOW II)飛彈。 M2A2改進了裝甲，使其能加附爆炸反應裝甲(ERA)，引擎與懸吊也有所改進。總之，M2A2型被認是布萊德雷的定型版，但重量也增加到 32 噸。

1991 年沙漠風暴行動 (ODS) 期間，M2A2的實戰表現極佳，擊毀伊拉克坦克的數量，比M1艾布蘭主戰坦克還多，然後又根據伊拉克戰爭的經驗，促成了M2A2-ODS的升級方案，包括先進的熱顯示系統，以及紅外線對抗系統，能夠誘騙來襲的反坦克飛彈，提升戰場生存率。根據五角大廈的說法，烏克蘭將就是獲得M2A2-ODS。

雖然這3種戰甲車與主戰坦克還有一段差距，但它們是極好的步兵保護者，足以對付除主戰坦克以外的各種目標，包括裝甲車、防禦工事和其他陣地，因此它們加入烏克蘭部隊之後，必然能提升其反攻的實力。

還值得一說的是，3種戰甲車的觀瞄系統已屬現代水準，比起烏克蘭現有的蘇聯戰甲車與坦克要先進的多，這意味著烏克蘭夜間作戰能力可以大幅提升。