大陸對於金融科技的整改接近尾聲，大陸銀保監會主席郭樹清7日表示，目前14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成。加上日前螞蟻集團相關發展，讓市場展望大陸金融科技業者重啟相關業務，更關注螞蟻集團會否再次挑戰IPO。

新華社報導，郭樹清表示，14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在加緊解決。未來對金融機構將進一步樹立「一視同仁」理念，公平公正對待各類所有制企業。貨幣政策加大向民營企業的傾斜力度，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本。促進網路平台企業健康發展。後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

大陸代表性企業螞蟻集團近期利多不斷，包括消金公司增資案通過，被市場看好有望在下半年重啟IPO。螞蟻集團7日再調整股份與董事會架構，投票權進一步分散，以符合監管方向。