大提琴家黃日昇（右）換了另一把弓，小提琴家林品任（左）、鋼琴家尤霍．波赫約寧（中）三人順利完成演奏，觀眾報以熱烈掌聲。（李欣恬攝）

7日是NSO黃俊文與好朋友們《來自維也納》系列的最終場，音樂會最後在眾音樂家一起演奏的安可曲中，圓滿落幕。（李欣恬攝）

大提琴黃日昇7日晚間在台北國家音樂廳演奏室內樂音樂會，在演奏布拉姆斯第三號鋼琴三重奏時，在第三樂章結尾處，三位音樂家正沉浸在美妙音樂裡，弓尖突然應聲而斷，弓毛散開來如長髮，觀眾驚呼，黃日昇也連忙起身到後台，拿另一把弓使用。

演奏弦樂器時，斷弦時有所聞，但遇上斷弓，今日現場有不少觀眾表示，「是第一次看到」。當下黃日昇的室內樂夥伴、小提琴家林品任與鋼琴家尤霍．波赫約寧，兩人緊急討論了一下，便決定先暫時下台。不久後，只見黃日昇拿著弓和夥伴一起上場，順利完成最後一個樂章演奏，觀眾報以熱烈掌聲。

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，當下後台有掌握狀況，也有緊急應變處理。黃日昇頗為無奈表示，之前他也曾在演奏中途遇上斷弓，這次的斷裂處是弓桿，雖然可以修理，但修過的弓可能會影響日後演奏，所以意義不大，未來仍是要換把弓使用。

7日是NSO黃俊文與好朋友們《來自維也納》系列的最終場，音樂會最後在眾音樂家一起演奏的安可曲中，圓滿落幕。