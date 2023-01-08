民進黨新竹市前市長林智堅曾號稱「五星級市長」，但是隨著新竹棒球場被挖出廢電線、磚塊後，「五星級市長」經不起檢驗。至於「五星級市長」怎麼來的？國民黨桃園市議員黃敬平透露，有平面媒體會去找他們挑明說，你只要有買廣告，幾乎都是五顆星。

黃敬平7日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中透露，五星級市長怎麼來的，他聽桃園市府高層說過，他們也很為難，因為同樣的平面媒體會去找他們，會跟他們講，希望今年初可以繼續跟幾個主要平面媒體買預算，大約1、2千萬，買廣告、置入性行銷。

黃敬平接著表示，對方也不客氣地講，新竹市林智堅、桃園市鄭文燦也是這樣合作。到時候合作之後，有一些民調會公布，會有一些五星、四星、三星縣市長，你只要有買廣告，幾乎都是五顆星。

黃敬平反問桃園市府高層，你們要不要買，他們表示真的很為難，買了到時候被人家踢爆，你們跟林智堅、鄭文燦一樣。而且廣告預算都是千萬，只要有下廣告、合作，到時候施政滿意度民調公布，幾乎都是四顆星、五顆星。