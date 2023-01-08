前幾天，電訊網(Telegram)與推特(Twitter)上，幾個親俄的網路客稱，俄軍已進入頓內次克州的索雷達鎮(Soledar)，逐走了當地的烏克蘭部隊。烏克蘭東部戰區發言人切尼瓦帝(Serhiy Cherevaty)否認此事，表示索雷達並沒有淪陷。

切尼瓦帝在接受烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)時說：「索雷達並不在俄羅斯聯邦的控制之下。」

他說，那裡仍在進行激烈的戰鬥，僅在今天(7日)，就遭遇76次砲擊，和10次戰鬥衝突。「我們的武裝部隊正在盡一切努力，對敵人造成最大的傷害，並儘可能保護自己的部隊。」

他補充說，「俄羅斯人的戰術沒什麼改變，不斷的派部隊衝擊我們的防守點，他們以火力轟炸取得了小小的進展。我們的士兵在不利的戰況下，有時必須後撤，但是防線並沒有解體。」

談論巴赫穆特的局勢時，他說戰鬥仍在繼續。「到目前為止，那裡是戰鬥最激烈的地區之一，戰鬥衝突和敵人的砲擊仍然持續不斷。」

被問到普丁說的「36小時停火」，也就是在1月6日12:00至1月7日24:00的聖誕節停火(東正教曆法)”，切列瓦帝表示：「根本就沒有停火。」