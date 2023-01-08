年貨採買聚焦斗六！今年「斗六茂谷柑節暨年貨市集」活動，7、8日一連兩天，在斗六膨鼠森林公園熱鬧登場。由於年貨大街集結許多在地優質果園、雲林縣優質農特產品、年節伴手禮及年菜料理包等攤位，民眾可到此，可挑選年節好禮，準備過農曆春節。首日採買人潮湧現，現場洋溢者濃厚的年味。

此時正逢兔年燈會展覽期間，活動涵蓋整個膨鼠森林公園，現場舞台節目精彩無比，有YOYO橘子姐姐、麵包合唱團、氣球小丑互動秀，及壓軸演出超人氣男團FEinX，也規劃相當多周邊活動，頓時炒熱現場氣氛。

「揪柑心鑽轎底新春祈福活動」，邀請斗六新興宮媽祖擺駕現場，限量祈福禮茂谷柑送給民眾，讓大家兔年大吉大利、保平安補福氣！

「福贈春聯活動」特別邀請雲林縣濁水溪書畫學會、雲林縣美術協會、雲林縣書法學會、雲林縣政大藝文學會、雲林縣藝文學會現場揮毫，憑5張未開獎發票，可兌換春聯1幅，數量有限，換完為止，募集到發票全部捐贈給華山基金會。

還有，趣味大地遊戲、大朋友小朋友都愛玩的「漆彈定靶體驗」，及小火車與大型氣墊設施等，更是讓現場熱鬧非凡。

斗六市長林聖爵表示，斗六茂谷柑不僅好吃，又很好看，金黃色的外觀，及盛產季節在年節前，是民眾拜年送禮的首選。他很感謝產銷班班長、果農及年貨商家們，一起參與活動，場面相當熱鬧，斗六市公所將持續把最好吃的茂谷柑，推向全國，讓民眾吃到茂谷柑，就會想到斗六。

斗六在農曆年間舉辦相當多的活動，市公所臉書會發佈活動資訊，歡迎全國各地的民眾登門拜訪「玩斗六、品農產」，祝大家「新年快樂、兔年行大運」。

上述活動推出限量好康「買茂谷柑送限量野餐墊」，消費500元，即可獲得1張，每攤限量50張；完成體驗大地遊戲「圓圓滾滾、滾動吧!茂谷柑」、「泡泡體驗」，及限量「漆彈定靶體驗」，即可獲得膨鼠鑰匙圈1個，再加碼贈送茂谷柑1顆，數量有限，送完為止。

現場還有「金柑甜QA」，送茂谷柑及好禮，及「抽獎樂翻天」，每日活動抽出50吋電視、SWITCH，及全聯禮券等豐富獎品助興。