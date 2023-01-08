國安基金預計10日召開例會，由於國際情勢還有許多不確定性，據悉，國安基金暫無退場的討論，預計將繼續護盤，陪台股過年。國安基金自去年7月12日盤後宣布進場護盤，至今已179天，過去七次進場護盤天數以2015年的232天最久。