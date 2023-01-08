勞保老年給付是勞工退休後的現金來源之一，理財專家分享真實案例，一名60歲的大哥因疫情影響被資遣，後來透過他的幫助，先領取失業給付，靠著這一招在領勞保月退2萬元以前，還另外多領走41萬元。

艾倫在《艾倫的理財研究室》YouTube頻道裡提到，上述這位大哥的例子，其實也是很多人不小心掉落的陷阱，因為先領了老年給付，就不符合領取就業保險的失業相關給付資格。

艾倫分析指出，這位大哥現在開始領月退的話是領1萬8741元，但如果他先領月投保薪資6成的失業給付，就能月領2萬7480元，依照政府規定，超過45歲失業給付最多領到9個月，職訓津貼最多能再領6個月。

經過計算，上述這兩筆錢加起來15個月，等於他最多能領到41萬2200元，而且這筆錢不會從退休金裡倒扣，完全不會影響到勞保，頂多就是這段期間年資變成國保。不過艾倫也強調，以上方法只有非自願離職才符合條件。

勞保局先前有針對類似案例解釋，法令規定已領取勞工保險老年給付者，不得核給失業給付；或請領失業給付期間又領取老年給付者，不再核給失業給付，所以最好的方法是先請領失業給付，然後再等適當時間去領勞保老年給付。