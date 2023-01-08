「那時候，我語重心長地跟弟弟說，你回來就走不了了，現在想做什麼就去做，環遊世界也行，姊姊先頂著！」中美製藥品牌總監林宜琳形容10年前的場景，相當有張力，不愧是台大戲劇系第1屆的校友。

接棒之路 回到彰化鄉下，心情失落

林宜琳口中的弟弟，就是2022年接下中美製藥董事長的林命權；這家87歲的台灣最老字號的本土藥廠，正式傳承給第4代的姊弟檔。

其實，《財訊》報導指出，林宜琳說這句話的當下，是要告訴當時在美國工作的弟弟，幫忙父親經營中美製藥是重大的承擔，「這種承擔是很劇烈的改變。」差3歲的兩姊弟當年都是台大畢業後再到美國南加大攻讀碩士，林宜琳主修策略公關，林命權則走生化領域，回台灣又到陽明大學取得生化博士學位。兩人都曾在國際級的大企業工作，後來在父親的溫情攻勢下回台承接家業，也都有一段失落期。

「我在北京奧美時，正逢奧運及世博，每個公關案子都至少好幾百萬元人民幣，2010年回來，我爸爸說，我給妳700萬元（台幣）的廣告預算，」林宜琳停頓了一下，接著說：「用1年！」她說自己在北京住在三環的花花世界，週末跟朋友跑趴，「回台灣住在彰化鄉下，我的房間看出去就是稻田。」以前同事都是一起玩的朋友，在台灣的工作夥伴卻是看著她長大的叔叔阿姨。

林命權這時候來了一句：「我的房間在姊姊樓上，窗外也是稻田。」2013年在國際生化儀器公司才剛拿到全球最佳新人獎，但隨即被叫回家幫忙，曾經有的心態落差，跟姊姊其實不相上下。

不過，原本只想回台兩三年就落跑的林宜琳，一待就是12年，林命權也歷練了10年。姊弟檔並肩作戰，扛下傳承重擔，用他們的方式，將中美製藥這塊招牌再次擦亮，並且計畫將家族企業朝IPO（首次公開發行）邁進。

兩姊弟接受專訪時，娓娓道來中美製藥87年商業模式的轉變，其中有家族與客戶情感的連結，也有製藥產業的時代故事。

根據《財訊》報導，1936年日據時代，林命權的曾祖父林金枝，因為中醫師女婿的身分，興起開設「中米藥房」的念頭（當時稱美國為米國），那個年代交通不便，林金枝的業務就是騎著腳踏車一家家地「寄藥包」。後來他透過電台打廣告賣藥，但是因為廣告支出太高，又被中盤商倒帳，林命權的祖父林滄洲於是臨危受命，放棄當年第一銀行經理的職位，回家幫助父親。「我爺爺接班時負債500萬元，等同現在的上億元。」林命權說。