又值歲末年終之際，正當家家戶戶忙於大掃除與除舊佈新，小花平台提醒你，也別忘了做好自身保障規劃，才有心力享受人生下半場，不妨重新回顧當初購買保險的動機和目的，最重要的是能否在面臨危機來臨的時刻，幫助自己安度難關？「最好根據人生不同階段適時調整所需要的保障內容與額度，哪邊有缺口就即時補足，讓手中的保單可以發揮最大作用，而不只是單純的『買保單』而已！」

其實，保險規劃可以是精打細算，卻萬萬不能被犧牲忽略，尤其買保險絕不是像在身上掛平安符、有買就好，而是要看做一輩子很重要的事情，因此一定要定期保單健診，以確認目前保障是否還適合眼前的風險？或是有無需要更新、改善的地方？也能避免個人風險缺口日益擴大，以下點出國人常見3大投保NG觀念與破解之道：

NG投保觀念1、保險有買就好，其實買了哪些險種、保額夠不夠……，自己也搞不懂！

【破解之道】：根據各人不同人生階段適時調整保障內容，以收入有限的年輕人為例，可以「雙十原則：年繳保費支出占年收入的1／10，壽險保額則為年收入的10倍」作為規劃依據。

NG投保觀念2、偏愛儲蓄險，以為買保險就是做好理財規劃且要領到錢才會覺得值得！