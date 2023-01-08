行政院主計總處日前公布最新薪資中位數統計，去（110）年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數為新台幣50.6萬元，每月月薪約為4.2萬元，而這也意味著國內有多達半數、約為406.5萬人每月領嘸中位數……；至於去年平均總薪資為67萬元、年增3.02％，雖說是自108年、近3來最高，但是有多達68.31％（約555萬名）受雇員工全年收入未達平均總薪資，比例創下歷年來新高。

有關中位數的意義，相較於平均數容易被極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾的「薪聲」。

「國內有多達半數、約為406.5萬人每月領嘸中位數……」，這種情況很嚴重？有網友感嘆表示，薪資中位數僅有50萬元，代表這些人要1年不吃不喝，才買得起雙北市蛋白區1坪的空間，如果再扣掉基本雙北市每個月大約2萬元的生活開銷後，還要再延後要每2年才買得起1坪……。

根據主計總處最新資料顯示，去年企業僱用員工全年總薪資平均數，排名前3的縣市依序為科學園區所在地的新竹市以106.9萬元蟬聯冠軍；其次是新竹縣的92.9萬元；至於台北市則從原先的第2名滑落到第3名為88.4萬元。另一方面，如果以總薪資中位數來看，同樣也是新竹市以77萬元蟬聯冠軍、新竹縣以68.4萬元躍居第2名，至於台北市也後退至第3名為68.3萬元。

再進一步分析各行業的薪資表現，其中以電子零組件製造業薪資中位數增加9.33％最多、達72.5萬元；其次是電腦電子產品及光學製品製造業薪資中位數增加7.82％、達74.1萬元；至於金融保險業則以薪資中位數增加5.65％排名第3、達102.3萬元。

除了前3名行業的薪資表現外，另外較值得注意的是，受到疫情影響較大，包括：藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業及其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校）等，薪資中位數都未達40萬元。