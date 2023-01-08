戴德梁行總經理顏炳立日前表示，房市走空下修形勢不變，預料價格下跌10%買氣就可見量，就看誰開出第一槍，房市專家Sway則在臉書發文表示，顏總說2023年第四季房價會跌10%，但他認為今年第一季就可以看到跌價的情形。

Sway指出，目前林口、新莊跟台中，是跌價比較明顯的地方，不少指標社區還在跌，或是他正在跌，大小坪數市場都是；至於林青峽鶯桃樹則是之前建商猛推案、現在蓋好後比較失落的地方，現在都是投資客逃命潮的重點區域。

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