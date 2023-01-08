電動車邁向高速成長期，電池回收商機令業者趨之若鶩。(圖/先探投資週刊提供)

各國禁售燃油車的時程逼近，催動電動車邁向高速成長期，鋰電池堪比電動車的心臟，以歐、美為首祭出政策扶植電池產業，電池回收的商機令業者趨之若鶩。

歐、美國家自二○二五年起，將陸續禁止燃油車的銷售，視同宣告汽車製造商得加快電動車轉型的步伐，外媒預估，二○三六年電動車銷售占比將有望超過燃油車且產值上看六兆美元，成為繼手機之後的新藍海，其中，高達四○％成本占比的電池，也成為政府及各家車廠積極搶進技術和推動的目標。

歐美回收法規漸趨嚴格

近年各大電池廠因持續擴充生產規模，加上電池技術日漸成熟，設計逐漸朝向「高鎳低鈷」及「去模組化」發展，也使近十年來鋰電池的平均成本已下滑了八○％以上。不過，以美國來說，在上游的材料供應都還掌握在中國手中，且加工和電池回收能力都相對缺乏，因此在拜登政府二二年提出的一兆美元的基礎建設中，就有逾三○億美元涵蓋用於扶植電池生產、六千萬美元在廢舊電池回收的投資，美國能源部還發表「鋰電池國家藍圖」，成立專責的鋰電池回收技術研發中心，發展電池回收產業，並設定目標將電池成本降至八○美元/kWh；民間代表則有特斯拉前技術長史特勞貝創立的電池回收新創Redwood Materials，宣稱已經具備回收一顆舊電池九五％材料的能力，也已完成一條龍的電池回收、材料提煉、供應再利用等技術，吸引福特、奧迪、豐田、特斯拉等國際大車廠、電池業者松下等爭相參與合作。

歐盟也在二○二○年把鋰加入關鍵原材料清單，視為重要的減碳排大宗商品，並在同年推出《電池法》草案取代二○○六年《電池指令》，從僅規範回收，擴大至上游電池材料的生產加工、電池使用，再到回收再利用，涵蓋整個生命周期都列入立法管制範圍，期待能以此減輕鋰礦取得的壓力，並達到環境永續和發展電動車的目標。

在消費電子方面，繼歐盟規定行動裝置進入歐洲市場必須標配USB Type-C插孔，強制從二○二四年底上路之後，歐洲議會的臨時提案也提到與手機用戶息息相關的法案，就是進一步的要求手機、電動滑板車等可攜帶消費電子產品，可以更容易自行替換電池。提案中還要求電池需要具備能標示電池容量、性能、耐用性、化學成分等標示，同時也要能提供二維碼方便查詢，雖然執行上仍有許多細節待敲定，可以確定的是，新法規若正式通過，可換電池的手機設計必然回歸。

針對舊電池回收部分，臨時協議內容還包括，預計在二三年實現回收四五％的小型消費性電子電池、二七年增加至六七％、直至二○三○年達成七三％回收比例，而針對電動滑板車所使用的電池，則計畫在二八年讓回收比例達五一％，在三一年可達六％。

更要求相關電池製造商，必須遵守電池回收成分比例，對於鈷、鉛、鋰、鎳等有不同最低回收量規定，二○三○年之後，更要求容量大於二ＫＷ的電池必須使用一定比重的回收材料，政策扶植之下勢必帶動循環經濟商機大開，新規則也可能會成為各國訂定電池法案時的參考基準。（全文未完）

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