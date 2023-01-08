台北市前市長柯文哲開啟早上7時30分的「晨會文化」，新任市長蔣萬安上任第1周延續該政策，卻從3日起取消，此舉引發兩極評價。國民黨台北市議員游淑慧則自爆，她不僅支持蔣的決定，甚至也曾這麼對蔣建議過，因為「政治不要搞得太假、太矯情」，每天那麼早開晨會，只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓 ，為的不過是形塑市長勤勞又節儉的人設罷了。

游淑慧日前在臉書發文表示，她支持蔣萬安取消每天開晨會，而且她也曾這麼建議過。游直言，「政治不要搞得太假、太矯情」，像有人節儉坐經濟艙，結果浪費1億辦自己畢業展，外加燈節、跨年活動預算暴增；每天勤勞開晨會，只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓，只為了形塑勤勞又節儉的人設

游淑慧強調，重點在效率和能力，而不在這些虛假的形式中，就像新北市市長侯友宜市長不用搞這些，民調也都深獲肯定，遠甩台北市市長柯文哲。她這2年來索資柯每一天的晨會記錄和題目，都覺得傻眼，例如一些本該是局處處理的業務，硬是被柯拿來會議充數，然後柯開會也只是說「這由某某某當PM」就結案了。

對此，游淑慧質疑，如果晨會那麼有用，為什麼每次她質詢的一堆重要市政，柯文哲都答不出來？甚至坦言說他不知道，包括大巨蛋、音圖預算暴衝等；如果晨會那麼有用，為什麼柯的市政滿意度總最後一名、市政8年無成？游喊話，柯卸任就卸任了，蔣萬安並沒有像民進黨和或他當年清算前朝，該偷笑了，民眾黨也不要再老把戲、繼續消費蔣萬安，或是企圖用蔣來墊高柯，一廂情願的要求「柯規蔣隨」。