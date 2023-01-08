歲末年終，不少公司都會舉辦尾牙犒賞員工一整年的辛勞。一名女網友抱怨，自從她在尾牙抽中頭獎後，每天就不斷被同事「道德勒索」，要求請全公司喝飲料，讓她崩潰提問，「自己不請客真的很小氣嗎？」。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，自從她在尾牙抽到大獎後，同事便每天對她「道德勒索」，指出公司有個潛規則，尾牙抽到大獎一定要請全公司喝飲料，「抽到大獎怎麼沒有請喝飲料咧？」、「就一個心意，如果下次想中獎也還是有機會的！」、「哎呀！我做十幾年都沒中過大獎，被你抽中了！」。

原PO透露，雖然老闆說全看個人有無意願，她本來覺得請客沒問題，但經過同事連日來的疲勞轟炸，她寧可當大家口中的小氣鬼，「抽到獎是自己好運氣，要不要請真的都是看個人。不要道德綁架我了！而且尾牙大獎才一萬，所以我這樣真的很小氣嗎！」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「不是理所當然的，看自己要不要花錢消災囉，那些討飯仔真的很討厭！」、「情勒仔我一律不請，不是會吵就有糖吃」、「什麼時後開始連1萬都可以被稱作大獎了」、「我以為是十萬」、「你抽到的大獎是不是這個（頭獎，請全體員工飲料）」。