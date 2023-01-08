光速是光在一年時間內傳播的距離，抬頭看見的星星並非此刻的光，而是過去發出的光。美國問答網站Quora曾出現一個假設，若遠在6500萬光年以外的外星人，透過太空望遠鏡看地球會看到已經滅絕的恐龍。《發現雜誌》前主編鮑爾（Corey S. Powell）表示，原則來說，對方確實能夠看到星球當時的樣貌，但除非他們擁有超出人類理解的技術能力，否則是無法看到恐龍的。

福布斯報導，鮑爾是美國一名科學作家兼記者，針對這項假設，他舉例，離地球最近恆星之一的天狼星，距離地球8.6光年，這代表當下所見的是天狼星8.6年前所散發的光芒，也就是說你看到的是天狼星8.6年前的樣子。

而現在人們肉眼可見，距離最遠的仙女座星系，與地球有著250萬光年的距離，這也代表人們看見的仙女座星系是250萬年前的樣貌，比現代人類歷史還要來的悠久。

鮑爾說，NGC4845星系遠在地球6500萬光年之外，若從地球看去，現在是6500萬年前的樣子，也是地球霸王龍滅絕的時期。而另一邊若有智慧生命體，也就是所謂的外星人，他們朝銀河系看，將會看到恐龍時期的樣貌。

但鮑爾表示，看到恐龍時期的銀河系，與看到「恐龍」截然不同，依當前的技術，即便是離地球最近的最大行星，天文學家也無法看清細節，而恐龍比行星小非常多，NGC4548距離又更遠。

鮑爾指出，即便是目前所設想過最瘋狂的理論技術，也不足以支撐從如此遙遠的距離看到恐龍的技術，當距離到了如此地步，已經無法捕捉到任何光粒子，換言之，外星人是無法從NGC4845看到恐龍。