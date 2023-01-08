新竹市長高虹安5日開記者會，揭露新竹棒球場多項缺失，對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名在臉書發文，批評高虹安的做法完全是「政治動作」，而最近有一份最新的民調指出，有96％的民眾認為「高虹安比較對」，僅有2％的民眾認為「民進黨議員比較對」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》7日對於「高虹安公布新竹棒球場缺失，民進黨議員批評高虹安是『政治動作』」進行了網路民調，截至7日23時，已有3068人進行投票，有96％的民眾認為「高虹安比較對」、有2％的民眾認為「民進黨議員比較對」、有1％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「民進黨已經是喪盡天良了」、「高虹安只要用心挖，民進黨有關人員都挫咧等，而且妳這一任就幹這事，就是政績啦」、「民進黨逼人太甚，高虹安反擊回去剛好而已」、「民進黨九合一選舉都輸成這樣，還是沒學到教訓，一直以為可以繼續胡搞，看來2024會再次重創才會學乖」、「所幸這次換人做，新竹才有救。高虹安加油」。