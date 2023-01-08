台北市議員王世堅7日晚間登上薩泰爾娛樂舉辦的《炎上王世堅》現場喜劇舞台，而與他相愛相殺的台北市前市長柯文哲，當晚7點也在臉書發文，貼出一張他在舞台由上往下看著王世堅背影的照片，並且在留言區寫下「你們為什麼那麼興奮？」大量網友在底下留言，「我們在嗑CP」、「最強CP組合要來惹」。

柯文哲在臉書PO出他站在舞台上，俯瞰王世堅的照片，並留言「炎上王世堅」、「我佛慈悲」兩行字，短短4小時就有將近5萬5千名網友來按讚，同時有935則留言，人氣可以說是瞬間炸裂。

柯文哲還在留言問說「你們為什麼那麼興奮？」網友們則紛紛回應，「窩好興奮阿」、「Only you」、「因為吖北超有guts」；此外，還有人提到，「這個角度，居高臨下看著害羞的王世堅，快笑死我了」、「其實陳佩琪是小三，世堅才是正宮」、「這個色調充滿曖眛氣氛」、「他們是靈魂伴侶啊」。台北市前副市長黃珊珊也來留言說，「這畫面太美我不敢看」，而民眾黨新科台北市議員「學姊」黃瀞瑩則留言「待會見」，似乎透露出些許內情。

此外，高雄市前市長韓國瑜也在7日晚間十點，在臉書貼出跟薩泰爾娛樂當家主持人曾博恩的合照，並發言稱「講話尺度大到我這個神秘來賓都替你捏把冷汗」，且不忘 Hashtag「炎上」、「南北堅粉一起串聯」，短短一小時內也有近6000名網友按讚。