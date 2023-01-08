美國總統拜登5日表示，該國今年的經濟情況進入新高原期，會趨於穩定且緩慢地成長，但多數金融機構跟經濟學者則認為美國會陷入衰退期，前立委郭正亮則認為，美債體系崩潰將重創美國經濟，下墜勢頭會非常驚人。

郭正亮6日於節目《正常發揮》研判，美國未來會有一些內債危機，造成國力迅速降低，他以GDP為例，稱美國GDP中的律師費占比不小，費用達中國大陸的10倍，但這種GDP沒有實質生產力。他強調，由於太多這種非生產性GDP，只要美元霸權撐不住、高科技產業撐不住，美國經濟只要開始下墜就非常驚人。

郭正亮提到，其實現在美債已經不能印了，因為中、日、沙烏地阿拉伯都不會買，當美債持續無人購買的情況出現，美國就得還債了。他分析，美債目前約31兆美元，美國1年還2%就高達6200億美元。

郭正亮分析，美國一年的預算超過5兆美元，但軍事預算8000多億、社會福利7000多億，人事預算固定支出也將近7000多億，這些支出都是難以改變的，那還有辦法償還美債嗎？他聲稱，如果美債機器轉不動，政府就沒有發展經濟的錢，因為美國的經濟是建立全世界對它的信心上，但到目前為止，已經連日本都受不了。

對於美國的發展，郭正亮預言，從大的金融結構去看，大陸十年內就會超過美國，因為美國這種金融是不能持續的，因為該國的解決方法「不是印美債沖銷掉，不然就是製造戰爭。」他也提到，美國為了緩解自身的負面金融狀況，會找夠肥的經濟體發動戰爭或金融危機，俄烏戰爭是歐元，接下來很可能就是針對人民幣了。