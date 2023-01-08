Youtuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32E豐滿身材，學生時期被封為「輔大E級女神」，憑著直率、不做作風格，IG超過69萬人追蹤。近來她飛往泰國度假，不時會曬出福利美照，吸引粉絲注意，昨(6日)又曬出火辣穿搭，可見她躺在掛網上，拍下多張網美照，而她胸前還撐開5個洞，讓粉絲狂噴鼻血。

照片中，奎丁躺在泰國戶外咖啡廳的掛網上，身著粉紅色辣妹裝搭配超短熱褲，擺出俏皮嘟嘴的可愛表情，也展現沒有一絲贅肉的修長美腿，吸睛的是，她的上圍過於豐滿，胸前的扣子差點繃開，更為了美觀，裡面疑似直接沒穿內衣，引人浮想翩翩。

奎丁不僅疑似沒穿內衣，上圍還疑似升級。(圖/奎丁 IG)

有熱情粉絲留言：「長輩升級了」，對此，奎丁親自解釋：「角度角度」，大尺度對話掀起注意，其他粉絲在底下嗨喊：「放大放大再放大，風景真美」、「一定是胸前五個洞的問題」、「這顏質這腿這屁股很可以」、「妳知道第三顆扣子有多辛苦嗎？」、「好猛這樣子受不了」、「內衣失蹤就是狂」、「我只想說台灣幾乎90%藝人都沒妳這麼性感」。