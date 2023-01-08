龍潭分局舉辦預防犯罪宣導活動及防搶、攔截圍捕演練。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

年關將近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，易遭歹徒覬覦伺機作案，為強化金融機構等財物匯集處所安全維護工作及民眾存、提款安全意識，並將預防犯罪觀念深根民眾生活，桃園市龍潭警分局6日在龍潭區農會本部辦理擴大預防犯罪宣導活動及防搶、攔截圍捕演練。

龍潭分局表示，本次以預防犯罪宣導活動開啟序幕，宣導活動以「防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導」為主軸，播放宣導影片、發放宣導文宣、宣導品及與民眾進行互動有獎徵答遊戲等方式進行。

隨後開始防搶及攔截圍捕演練，強化金融機構自我防護能力，並確實做好員工自衛編組演練，以提升應變處置作為，並請業者配合臨櫃關懷提問機制及民眾提(存)、匯款之安全，廣為宣達協助護鈔服務。過程演練逼真，在道路設路檢點攔截圍捕時，當下行經車輛及附近路過民眾誤以為警方逮捕要犯，還連忙拍手叫好。

龍潭分局表示，在加強重要節日安全維護工作期間，分局以犯罪預防及偵防並重，統合警、憲及協勤民力，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、加強維護金融機構及保護兒少暨維護學生校外安全並加強防竊(扒)、防搶、防詐騙宣導，展現警察維護治安之決心。