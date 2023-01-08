懷寧醫院長戴念梓說，希望好的枕頭可以讓洗腎病患治療過程有好的睡眠品質，提升醫療效益。（懷寧醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

百麗絲丹生醫公司「敬天．愛人」公益活動列車，6日開到桃園市懷寧醫院，由董事長林昀正捐贈價值38萬元的百麗絲丹調整式舒活枕，為懷寧醫院洗腎中心全面更換健康枕。懷寧醫院長戴念梓感謝百麗絲丹生醫的愛心與善心，希望好的枕頭可以讓洗腎病患治療過程有好的睡眠品質，提升醫療效益。

林昀正表示，根據美國腎臟登錄系統(USRDS)2020年發布的年報指出，台灣末期腎臟病的盛行率及洗腎率皆全球之冠，其中約有五成是因糖尿病腎病變所致。對於慢性腎臟病患者而言，睡眠困擾是十分常見的問題，秉持著「敬天愛人」理念，百麗絲丹特別提供高科技研發並經科學實證的舒活枕給懷寧醫院，為台灣醫療體系盡棉薄之力。

百威生醫集團創辦人、百麗絲丹首席研發顧問林佳靜強調，舒活枕給予頸部完全支撐減少與枕頭間壓力，讓頸肩充分釋壓，每個人適合睡眠的高度都不同，要有良好的睡眠品質必須藉由可調整的枕頭，讓身體修復力以及腦部清除垃圾的能力達到最好的作用，進而提升自癒力以及生命存摺。

戴念梓提到，懷寧醫院長期投入糖尿病、腎臟病及各種內科疾病治療之急重症醫療，與長期照護與安寧療護，為地方醫療貢獻。這次醫院獲贈50個調整式舒活枕，一定可以讓每位腎友來院洗腎時，睡得香甜，提升醫療效益。