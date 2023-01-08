力促民進黨政府農曆春節前還稅於民，國民黨團已研擬稅收超徵特別條例草案，明天將正式公布。據了解，草案中除主張將現金發放額度由行政院規畫的6000元，提高至國民黨一貫呼籲的1萬元，動支財源部分則將授權預為舉債調度。

國民黨團總召曾銘宗表示，稅收超徵特別條例草案周一正式提出後，將請立法院長游錫堃召集朝野協商。曾說，民進黨政府跑得慢，國民黨就跑給他們追，看誰有能力。

國民黨團書記長李德維表示，普發現金須通過稅收超徵特別條例草案與特別預算案，國民黨團版特別條例草案，財源部分參考馬政府時代發消費券做法，允許先舉債調度；至於領取方式則授權行政機關，健保卡認證或退稅帳戶直接退都可。

對於民進黨團總召柯建銘質疑，審議稅收超徵特別條例草案與特別預算至少要1個月時間，臨時會難以完成，春節前發現金有難度。

曾銘宗說，稅收超徵特別條例草案內容單純，草案送進立院後，行政院長備詢1天，隔天送財政委員會審查，經朝野協商2天再送院會，時程約4天就能在立法院通過。至於財源，曾表示，目前不足的150億元可先舉債。

曾銘宗評估，只要行政院盡快送預算案到立法院，且趕快做發放準備，到時立院排入議程、逕付二讀就能快速完成立法程序，國民黨團預估15日即可發錢到民眾手上，也因此國民黨團才提出延會到19日建議。

曾銘宗認為，民進黨政府遲不動作，就是要把過年發不出責任推給立法院，柯建銘大概是「蔡英文總統要他扛」，讓立法院一起「揹鍋」；籲執政團隊不要把責任推立院，如認為做不到，「那老柯的總召給我當，我做（指過年發現金）給他看」。

李德維也說，立法院做立法院該做的事，通過稅收超徵特別條例草案與預算後，剩下交給行政院努力，畢竟中國人總希望有個紅包好過年。不過李也提到，民進黨內傳出要以追加紓困預算方式支應還稅於民主張，於法恐窒礙難行。