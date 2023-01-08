基隆市長謝國樑當選後，延攬原國民黨婦女部主任林麗蟬接基市府綜合發展處處長。婦女部主任遺缺近日確定由甫高票回鍋當選台北市議員的黨副秘書長李彥秀回鍋兼任。但黨務人士直言，黨副秘書長兼黨二級單位主管，未來運作恐有扞格。

有黨務人士就舉例，中央黨部現行組織架構與運作模式，婦女部隸屬於組發會，而組發會本身又是由副秘書長督導，但李彥秀以副秘書長之姿兼任婦女部主任後，究竟是組發會主委許宇甄的上司還是部屬，這一點就可能要釐清。

此外，該黨務人士說，目前婦女部公文簽呈流程，基本上由婦女部承辦人擬文，呈報婦女部主任後，轉簽組發會主委，之後交黨副秘書長江俊霆簽核後，再上呈黨秘書長黃健庭、黨主席朱立倫批核。

該黨務人士表示，若按照既定公文簽核流程，未來黨副秘書長李彥秀的婦女部主任簽文，是否還要經副秘書長下屬的組發會主委許宇甄同意？黨副秘書長江俊霆還要不要看李彥秀簽出的組發會公文？其中若還有會其他單位，流程更複雜。

該黨務人士開玩笑說，還是之後婦女部直接拉成另一個獨立單位，一勞永逸？