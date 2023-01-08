延續郝政府路平 蔣萬安凌晨視察宣示今年106條大路將重鋪

台北市長蔣萬安（前中）和副市長李四川（前右）一同前往中山區松江路視察路面銑鋪工程。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安（前左二）和副市長李四川（前右二）一同前往中山區松江路視察路面銑鋪工程。（趙雙傑攝）

蔣萬安受訪。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安上任後積極惡補局處業務，8日凌晨0點更與副市長李四川等前往中山區松江路視察路面銑鋪工程，工務局新建工程處提及，今年度已排定106條寬度8公尺以上路段辦理路面更新。而前市長郝龍斌也曾推過路平專案，不過上屆柯文哲喊卡，因此北市8公尺以上道路已超過10年未更新，蔣萬安表示，是時候進行下一輪道路優化，會依照程序逐年編列預算進行路面更新工程。

台北市長蔣萬安（中右二）和副市長李四川（中右）了解相關作業情況。（趙雙傑攝）

工作人員賣力完成任務。（趙雙傑攝）

台北市政府進行中山區松江路路面銑鋪工程。（趙雙傑攝）

新工處長林昆虎首先向蔣萬安簡報，強調台北市因車流量大，8公尺以上的馬路使用年限約8至10年，本次特別針對北市急需改善的6條路段，總更新長度約3.4公里，預計於農曆年前可完成信義路1段快車道(中山南路至杭州南路)、松江路東側(市民大道3段至松江路85巷)及松山路(信義路6段至松山路650巷15弄)等3條路段路面更新。

另民權東路6段北側(成功路2段至瑞光路)、承德路4段(劍潭路至大南路)及木柵路1段(景興路至景美溪橋)等3條路段將於春節後動工，2月28日前完成更新。

而蔣萬安受訪時表示，台北市交通非常繁忙，郝龍斌任內推動路平專案，時間到現在也已經到了使用年限，是時候進行下一輪道路優化，像今天視察的松江路段，上次道路更新也已是13年前，的確需要更新改善。

不過柯市府編列112年預算，針對道路更新僅編列20億，是否會擔心預算無法負荷，蔣萬安表示，柯市府的確在道路更新的預算編列較少，所以會依照程序逐年編列預算進行路面更新工程。

新工處維護科科長王志良補充說明，今年度已排定106條寬度8公尺以上路段辦理路面更新，預定更新面積約75萬平方公尺，李四川也強調，一年更新完106條「使命必達」，另外也會針對年限未到但已嚴重毀損的道路進行改善。

而針對先前登上國際版面的「行人地獄」綠色人行道標線，蔣萬安表示，6日已跟交通局開會討論，交通局會針對媒體報導的危險路段，以及校園周邊優先改善，部分人行道標線將在農曆年前進行重新畫設。

而蔣萬安與李四川、副秘書長張溫德及工務局同仁沿路視察，蔣萬安也向學生一般不斷請教專業工程問題，甚至蹲下與工務局同仁討論路面銑鋪；仔細聆聽工程專業知識，蔣萬安表示，未來有機會都很希望親自看工程，並與很有經驗的人員了解施工細節，最重要是要確保施工品質，達到施工目的，如路平、耐久性以及用路人能夠安全。