伊朗去年因22歲庫德族女子艾米尼之死掀起全國性示威潮，當局今天對據稱在抗議活動中殺害一名安全部隊成員的2名男子執行絞刑，歐洲聯盟對此表示震驚，英國也同聲譴責。

法新社報導，歐盟外交事務首長波瑞爾（Josep Borrell）的發言人發布聲明說，對於兩名伊朗人因涉及伊朗當前的抗議風潮而被捕和處決，「歐盟感到震驚」。他又說：「歐盟再度呼籲伊朗當局，立即停止這種對抗議民眾施加和執行死刑的遭強烈譴責行徑。」

艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌藐視伊斯蘭教法而被道德警察逮捕，並於去年9月16日死亡後，抗議活動席捲伊朗，當局逮捕了數千人，迄今已有4人遭判處死刑並處決。

路透社報導，英國外相柯維立（James Cleverly）今天也譴責伊朗處決兩名抗議民眾的「可惡」作法，並呼籲德黑蘭當局「立即終止對自己的人民施加暴力」。（譯者：林治平）1120108