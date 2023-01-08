隨著醫療技術日漸發達，人類平均壽命也越來越長，目前金氏世界紀錄最長壽保持者為法國女子珍妮卡爾門(Jeanne Calment)，活了122歲又164天。但相傳清朝有位男性，活了256歲，娶過24位妻子，還親眼見證清朝盛世與滅亡，這為男子叫做李清雲。

史書記載，李清雲出生於西元1677年，也就是清朝極盛期康熙16年，直到清朝滅亡他仍活著，一直到1933年才過世，見證了清朝、北洋軍閥到中華民國三個年代。書中記錄，李清雲才能極高，不僅是草藥專家，還是戰術顧問，更是一名氣功大師，256年的人生中，娶過24個妻子，兒女達到180人，更是橫跨了11代。

坊間流傳的李清雲照片。(圖／維基百科)

李清雲在過世後兩周，美國時代雜誌還特地撰寫一篇文章報導，李清雲的長壽秘訣是「坐如龜，行如雀，睡如狗」，讓心靈始終保持寧靜，李本人則自述長壽關鍵在於氣功健身、並將枸杞煮水當茶飲，還撰寫了《長生不老訣》一書，但書中並未提到自身年齡。

關於李清雲真實年齡始終存在眾多疑點，史書記載他出生於1677年，本人則宣稱自己出生於1736年，若根據紐約時報的報導推算，他跟最後一名妻子年齡差距高達196歲，實在不合情理。由於17世紀中國人口統計數據相當不準確，加上年代過於久遠，如今也無從查證，但仍有許多崇尚中華文化的外國人相信此事，更有不少門派認為其修練的功夫心法都是來自於李清雲的氣功。