說到台北代表性的夜市、美食小吃，每個人心中答案都不同，但內行人幾乎都會一致推薦南機場夜市。事實上南機場夜市早年曾坐擁模範社區，更是當時唯一有沖水馬桶的社區，但如今卻淪為台北市所得最低的里。

「南機場」在松山機場尚未蓋好前為飛機起降地，因此即使松機竣工後，名稱就此保留下來，當時政府也在此興建國宅供軍眷居住，隨著後來小吃攤逐漸群聚，形成獨有的文化景觀，也就是如今的南機場夜市，其美食小吃重複性低，也沒有連鎖商店進駐，是不少人覓食的首選，隨著新聞報導也逐漸為外地人與外國遊客所熟知。

根據《東森新聞》報導，忠勤里里長方荷生表示，民國52年時，南機場國宅傲視全台北，更是台灣1264戶中，唯一配有沖水馬桶的社區，但隨著時代演變，如今該地區年齡結構老化，現有的2800多戶就有將近一半是老人，其中還包括超過300戶的中低收入戶。

內政部統計，2022年南機場夜市所屬的忠勤里，所得總額僅35.8萬元，在台北市位居最後，經過60年，曾傲視北市的地方，如今也飽受歲月摧殘。方荷生苦笑表示，現在在北市，花6000就能租到正常房子的，大概就只剩忠勤里。