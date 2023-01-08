哥倫比亞航空公司（Avianca Airliner）和哥倫比亞檢察總長辦公室今天表示，哥倫比亞航空公司一架客機在首都波哥大進行保養時，在機輪艙內發現兩個年輕人的屍體。

路透社報導，哥倫比亞航空公司發布聲明說：「這架客機抵達波哥大的艾多雷多國際機場（El Dorado）時，航空公司人員發現兩個人的屍體，他們是藏身在機輪艙的偷渡客。」

法新社報導，屍體是在這架飛機昨晚由智利的聖地牙哥飛抵波哥大後被發現。

檢察總長辦公室發布聲明說，檢方正在調查這兩名15至20歲死者的國籍和來源。

這兩人有可能來自多明尼加共和國，因為雖未在兩名死者身上找到身分證件，但其中一人攜有多明尼加共和國貨幣，而且他們身邊的一個手提箱裡有多明尼加文件。

檢方說，這些發現顯示這兩人可能3日就已登上飛機，當時這架客機曾到過多明尼加共和國。（譯者：林治平）1120108