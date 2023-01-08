【愛傳媒陳朝平專欄】97年7月2日，香港回歸後第二天早上，我冒著港九有史以來最猛烈的黑色暴雨，搭機前往曼谷，轉機前往柬埔寨首都金邊洽商。

泰航班機從啟德機場起飛時，雷電交加，暴雨如注，飛機上下顛簸不已，機上不時傳來驚叫聲，我緊握著雙拳，全身痙攣，默默祈禱上蒼保佑。所幸，飛機平安抵達曼谷，和友人會合後，轉機飛赴金邊。

當晚，金邊友人在一間中國酒家，招待我們吃晚餐。友人開車載我們抵達餐館時，一群缺手缺腳的男孩女孩，一拐一跛地蜂擁而上，嘴裡高喊著One Dollar! One Dollar! 友人說，說來可憐，他們都是被地雷炸傷的，可是，同情歸同情，千萬不可給他們錢，否則會引來更多的被地雷炸傷的孩童。

我們用餐時，那群斷手斷腳的孩子，擠在一樓玻璃窗外，帶著羨慕的眼光，敲打著玻璃，還有手的孩子，拼命地比著錢的形狀，嘴裡不知喊著甚麼。吃著吃著，我胃口全無，只想趕緊逃離那兒。

越戰期間，美軍在越南、寮國和柬埔寨投下數百萬噸炸彈，還埋下了數百萬顆的地雷。1979年，越南攜手蘇聯將赤柬趕到泰國邊界，並埋下數百萬顆地雷，阻絕赤柬回流。

97年我去金邊時，中南半島基本平靖，但歷經戰亂的柬埔寨和寮國，民生凋蔽，無力除雷掃雷，估計千萬顆地雷仍然埋在地底下，不知何時會奪走當地民眾的手腳和性命。戰爭結束已久，軍武大國造孽，死神依舊窺伺著人們的性命！

7月5日洪森在美國的應允下，發動軍事政變，趕走了總理納拉瑞德，全面掌政。金邊市內爆發小型軍事衝突，迫擊砲擊毀了機場跑道，我被迫滯留金邊長達一周。

那段日子裡，時不時，都能看見許多斷手斷腳的殘疾人，他們有的是農耕時誤觸地雷而受傷，有的是因試圖掃雷而被炸傷。他們的臉上，充滿著無奈和對未來的無助與絕望。

友人告知，金邊郊外一處難民村，居然還有被地雷炸傷的殘疾婦女，過著倚門賣笑的皮肉生涯。「誰會那麼變態去哪裡買春？」「就是有啊！她們便宜！一包洋菸價錢就搞定了！」人性醜陋，隨時可見。

這些天，美國出售M136火山車載佈雷系統給台灣一事，爭議不斷，腦海裡，不斷地浮起那年在金邊邂逅的、因地雷而傷殘的男男女女和孩子們的模樣。

4分之1個世紀過去了，不知道柬埔寨的地底下還有多少未爆彈?還有多少掃不盡，除不完的地雷？當年，擠在餐廳玻璃窗前的孩子，如今應該也到了不惑之齡了，他們還好嗎？他們對自己悲慘的命運真能釋然不惑嗎？

願上蒼懲罰窮兵黷武者，降禍給他們和他們的家人，讓他們被自己購進和佈放的地雷所重傷，一如美國地雷炸傷炸死的那些柬埔寨人民！

作者為資深媒體人

照片來源：金邊維基百科截圖。

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