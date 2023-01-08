香港TVB童星出身的24歲Elkie（莊錠欣），2016年加入韓國女團「CLC」，2021年年初宣布與前東家CUBE娛樂解約後，便轉往大陸演藝圈發展，近日接受本報獨家專訪，Elkie無奈透露，自己已長達1年半被自認是她男友的瘋狂粉絲不斷傳訊息騷擾，讓她終於忍無可忍地在IG發限時動態警告。

Elkie近日遭瘋狂粉絲不斷傳訊息騷擾，忍不住發限動警告。（摘自Elkie官方IG）

Elkie表示，「當然我很感謝粉絲對我的支持跟喜愛，也能明白他們想要了解我的一切，但這位粉絲關注的焦點有點偏移了，已經影響到我的生活」，對方不僅會在她的IG留言和私訊，還會一直發訊息到她工作聯繫的信箱，將自己代入「男友」的角色，「我只要發照片，他就會不斷問我『你在哪？今天跟誰出去了？旁邊那個人是誰？』要求我趕快回覆並做出解釋」，甚至關注了Elkie追蹤的所有帳號，開始會去私訊她的朋友們，「有些朋友甚至不是公眾人物，不知道怎麼去應付，真的讓我對他們非常不好意思」。

原本Elkie也沒太在意，沒想到對方越來越過分，最近還開了分身帳號，「因為我們發現他的IP位置是在海外，明年我如果開始飛到不同地方工作，他可能會跟然後直接找到我，讓我很害怕暴露自己現在的所在地」，她最近回香港陪家人，也擔心對方會發現她人已在香港，「一開始還不太敢發文，因為不知道他會幹嘛，每天過得提心吊膽」。對此，經紀公司也表示，目前還不希望鬧到走法律途徑，「想說再給他一點機會，但公司還是得保護藝人，如果他還繼續這樣的話，我們都蒐證了，已經鎖定對方的身分」。

Elkie被狂粉騷擾後，變得很害怕暴露自己現在的所在地。（莊錠欣工作室提供）

Elkie因疫情暌違3年終於回到家，「能跟家人團聚，真的太幸福了，爸爸下班一到家，等媽媽先抱完後，我就忍不住也來個大大的擁抱，而且只是跟家人一起吃個早餐，雖然是家常便飯，都很感動，那份家的味道太久沒嚐到了」，連覺都睡得特別安穩，「因為我在北京是自己1張雙人床，家裡是以前睡的單人床，本來還擔心會不會不習慣，但睡得可香了，有種回到小時候無憂無慮的那種感覺，特別安心」。

而她今年將來台發展，目前已有在接觸劇本，也預計發行新歌，本月初會先來待2星期，做一些準備工作外，也不忘跟之前一起在韓國打拼的台灣朋友們見面，之後再回香港過農曆年，2月再過來正式開工。

Elkie很開心暌違3年終於可以回香港與家人團聚。（莊錠欣工作室提供）

另外，Elkie也透露，雖然與「CLC」隊友們已3年未見，但私下關係還是很好，平時也會跟彼此分享生活，「在我生日那天，成員們還特別在韓國時間12點整打視訊給我，真的好感動」，也約定好今年一定要見到面，並提到，因為隊內多位成員也都已離開前公司，現在都是各自發展的狀態，不忘驚喜透露「我們一直有在聊是否可以有『夢幻聯動』的機會，自己也希望盡早給粉絲們好消息，當時已經有一些錄好我自己創作的歌曲，特別想跟粉絲們分享，再找合適的時機，我們都很期待」。