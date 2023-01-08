美國內華達州警方表示，一架小飛機今天因故障緊急降落在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）北方的公路上，機翼撞到一輛休旅車的擋風玻璃，有3人送醫，都無生命危險。
美聯社報導，內華達州警方表示，這架兩人座小飛機因機械故障被迫降落在95號公路上。警方在推特帳戶貼出的照片顯示，小飛機停在路肩，休旅車的擋風玻璃碎裂。
當局表示，傷者都沒有生命危險，但沒有透露其他細節。（譯者：林治平）1120108
美國內華達州警方表示，一架小飛機今天因故障緊急降落在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）北方的公路上，機翼撞到一輛休旅車的擋風玻璃，有3人送醫，都無生命危險。
美聯社報導，內華達州警方表示，這架兩人座小飛機因機械故障被迫降落在95號公路上。警方在推特帳戶貼出的照片顯示，小飛機停在路肩，休旅車的擋風玻璃碎裂。
當局表示，傷者都沒有生命危險，但沒有透露其他細節。（譯者：林治平）1120108
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