王彩樺、黃于庭母女檔首度攜手主持三立台灣台《媽呀！好好玩》，節目播出收視隨即創下佳績，王彩樺在接受時報周刊CTWANT專訪時，甜曝老公黃品文不僅陪著愛妻一同看節目首播，「老公以觀眾的立場來看，看完說真的很精彩，節奏很快不拖泥帶水」，更大讚說：「把我女兒拍得很好。」而黃于庭聽到來自於爸爸的誇獎，僅害羞表示：「爸爸只跟我說『還不錯，滿好的』。」

第一次有機會跟媽媽王彩樺一同長時間工作，對於錄影時間從早上5點直到晚上12點，讓黃于庭不禁大嘆：「也太累了吧！就覺得錄影一整天很疲倦，只能趁空檔睡覺。」但因此也對媽媽王彩樺改觀，「以前覺得媽媽弱弱的，什麼都不會、也不會煮菜，是個生活白癡，一同主持節目後，看到媽媽另外一面，第一次覺得媽媽很強」。

因為跟女兒庭庭一起工作，王彩樺覺得她們母女更加了解彼此。（圖／林士傑攝）

王彩樺透露會接下節目邀約，除了製作人是從豬哥亮時期一路到《黃金年代》長期的合作夥伴，能夠讓她非常信任，「想說女兒跟別人主持壓力會比較大，剛好有這個因緣、緣分，藉著節目到處去旅遊，也讓我們母女更了解對方」。而大女兒黃于庭則表示自己很想嘗試不同的東西，「想說可以跟媽媽一起主持，還可以賺（零用）錢」。

庭庭看到王彩樺工作的模樣，覺得媽媽「很強」。（圖／林士傑攝）

王彩樺坦言為女兒降價主持，而女兒則多賺了5位數的零用錢，「老公是覺得有點捨不得，然後他是捨不得女兒比較累，睡覺時間又少」。而整個節目只有母女結伴旅行，更讓她感受到前所未有的收視壓力，「就兩個母女也沒有特別來賓，以前天塌下來有人會扛著，壓力真的很大，播出後有稍微放下心，但希望還可以更好，大家這麼疼愛母女真的很感恩」。

王彩樺對女兒既疼惜又擔心，因此做了很多看來有些嚴格的限制。（圖／林士傑攝）

大讚女兒有觀眾緣，王彩樺說：「漂亮的比她還多，但庭庭有婆媽喜歡的緣，她很真，觀眾說很喜歡我們母女的互動，說以後要跟媽媽一起這樣去旅行，覺得非常感動。」更透露製作人有提議要帶著老公、小女兒黃繶帆一起全家出遊，「有想說帶老公一起，但要經過小女兒的同意，家裡非常民主，都會詢問女兒們的意見」。不料隨即被黃于庭吐槽說：「哪有？都會被情勒，說妳要幫忙家裡呀！」

規定女兒18歲才能談戀愛，王彩樺笑說這已經是從20歲放寬了。（圖／林士傑攝）

平常因為工作跟女兒相處的時間少，王彩樺直言1年365天可能有360天都要出外工作，上個月更僅有1天時間能在家休息，雖然辛苦但看到兩個女兒都這麼乖巧，讓她感恩地說：「我跟先生都很謝謝老天爺，讓女兒都這麼乖，小女兒現在都會自動自發準備學測；之前帶庭庭去吃壽司，她還會幫我倒醬油，雖然只是小細節，但看到就讓我覺得很溫暖。」

庭庭長相甜美，非常有長輩緣。（圖／林士傑攝）

因為疼惜女兒，所以給予了不少生活中的限制，像是22歲才能夠學開車、20歲才能談戀愛，王彩樺笑說：「以前是說20，女兒說等那麼久，才說那18好了。」黃于庭則無奈表示媽媽思想比較古板，「都是媽媽限制我，在家裡面很多事情要爸爸幫我講、幫我說服媽媽。」王彩樺則回說：「因為媽媽都會擔心，有時候跟小孩講不聽，會請老公出馬，來講道理跟我溝通，最後都會聽他的。」黃于庭則古靈精怪地說：「我下輩子想要當媽媽，因為我想要用我的方式教教看媽媽，說不定比她會教。」

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