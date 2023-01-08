日本AV產業每年有近4,500億美元（約新台幣13兆3,700億元）的淨利，憑藉高薪吸引許多素人女孩投入此行業。日本女歌手「小湊四葉」(小湊よつ葉)過去為美少女偶像歌舞組合「Fairies」的成員，當年她才15歲，如今已經出道9年了；她日前宣布自己即將投入AV界，嚇壞不少粉絲，而她現今拍攝4支作品，全都進入前10名，台灣AV達人一劍浣春秋力讚：「沒有辜負藝能人三個字。」

一劍浣春秋表示，女優小湊四葉在2022年出道，處女作即拿下第1名，第二支作品第4名，第四支作品第6名，第三支作品第10名，「簡單說就是出一片她賣一片，基本上在業界少有對手，」，要不是第5支作品以已超過排行榜的調查時間，否則也能進入前10名。

他也進一步指出小湊四葉其中一個隱患，她所屬的公司SOD在作品銷售上有弱點，從小湊四葉的發片就可看出從第四支作品開始，SOD就放棄發行藍光片了，其原因在於SOD的藍光片畫質無法跟其他公司競爭。

據了解，小湊四葉本名為井上理香子，1996年出生，起初是美少女團體「Fairies」的成員，該團體獲得第53屆日本唱片大賞的最佳新人獎，當年井上理香子僅15歲；然而，該團體在2020年6月解散，井上理香子才改名為小湊四葉，並在2022年6月轉戰AV界。