宋逸民與陳維齡在4日代表「藝起發光」協會為近日爭議開記者會，雖陳維齡在記者會中都保持沉默，但她的表情過於搶戲反而成為焦點，因此有網友翻出她22年前演戲的片段，不禁笑虧大家都「誤會師姐了」。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」曬出陳維齡過往演戲的片段，影片中可見她身穿黑色細肩帶低胸背心，在《台灣靈異事件》警世劇場中飾演「皮卡丘」，在鈕承澤企圖用手銬將她銬住時，她立刻使用超能力電擊鈕承澤，讓對方在劇中直呼「這是什麼皮卡丘」，

影片曝光後，有網友對比陳維齡在4日的記者會上的「3段式表情」，雖全程不發一語但皺眉、閉眼、掩面哭泣，卻看不到眼淚流出等表情，讓她成為整場記者會的焦點，更被捕捉到進電梯後瞬間變臉，讓許多人大酸：「演技感覺有點浮誇」，如今過往影片被挖出，讓網友紛紛留言「原來她真的演過戲」、「一定是太久沒演，生疏了」、「誤會師姐了」。

事實上，陳維齡曾當選中國小姐，之後演出過多部戲劇，但在2003年與宋逸民結婚後她逐漸將重心移往家庭，2020年與宋逸民建立「藝起發光促進協會」新堂，同年二月兩人由長老及多位牧師的見證下按立成為牧師與師母。