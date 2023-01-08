民進黨立委高嘉瑜近日因「行政失靈」說，引起黨內反彈，對此她昨（7）日道歉，表示自己「用詞不精確」。國民黨台北市議員徐巧芯認為，從高嘉瑜遭黨內圍剿可看出，民進黨正在往極端路線走，逐步背離多數人期待。

高嘉瑜日前針對政府因稅收超徵宣布普發現金6000元，提出「稅收超徵非政績，而是行政失靈」的說法，綠委羅致政狠批她別不懂裝懂，另名綠委趙天麟則覺得她是為了刷聲量而扭曲、破壞執政團隊形象，甚至傳出有綠委打算提案，要對高祭出黨紀處分。

對於高嘉瑜被民進黨圍剿，徐巧芯昨在政論節目《TVBS戰情室》指出，做為民意代表，本來就應該要監督政府缺失，即便是執政黨同黨籍民代也不例外，「指出對方的錯誤，讓對方有改善的機會，有什麼不對？」

徐巧芯直言，高嘉瑜只是把很多專家點出的問題講出來，結果卻引來黨內圍剿，而民進黨在馬政府時期，一直自詡是多元開放政黨，能包容所有不同意見，現在卻讓人看到正在往下坡、極端路線走，並背離中間選民與多數人民的期待。