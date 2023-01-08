寒流又要來了！氣象局表示，明天到周三華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，周二、周三北部、東北部稍轉涼，周四氣溫回升，氣象專家吳德榮表示，下周日（15日）鋒面通過，冷空氣南下，下周一、二（16、17日）冷空氣可能達到寒流等級，台北測站出現10度以下低溫。

氣象局指出，今天東北季風減弱，北部、東北部氣溫稍回升，中部以北及宜蘭地區早晚低溫15到17度，南部及台東低溫17到20度，白天高溫西半部22至26度，東半部19至23度，各地大多為多雲，明天到周三（9至11日）華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周二晚至周三中南部地區也有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄則表示，周二（10日）東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率；中高層雲系移入，西半部平地仍為多雲時晴、山區有零星少量飄雨的機率。各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。周三（11日）東北季風減弱，氣溫漸升。周四至周六（12至14日），大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為「暖陽如春」易起霧的天氣。

吳德榮表示，下周日（15日）鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北部、東部轉雨，氣溫驟降。下周一、二（16、17日）受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，尚未一致，達寒流或強烈大陸冷氣團的機率皆存在，但為期末模擬，其強度及持續時間，各國模式皆在調整中，切勿急下定論。