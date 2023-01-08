台灣交通被CNN稱為「行人地獄」，就連瑞士外交部也指台灣駕駛具攻擊性，一名網友PO文詢問，台灣交通問題要如何改善，引發熱議，網友一致認為提升考駕照難度、重新規劃馬路、加重罰款等才能改變交通問題，最多人提的是提高罰款，認為台灣人的劣根性就是怕罰。

原PO近日於PTT八卦版指出，台灣交通爛到爆，違規停車多、汽機車不禮讓行人、某些路段連人行道都沒有，還一直發生酒駕撞死人事件，多到數不清的問題，問網友「如果是你，你會怎麼改善台灣交通？」

疑問上線，網友紛紛提供看法，並點出3大重點，包括提升考駕照難度、重新規劃馬路並增加人行道、加重違規罰款，「從嚴格考照開始吧」、「道路重劃，重新考照」、「考駕照一律從嚴」、「駕照全部回收，加嚴重考」、「都市整個打掉重規劃啊」、「把大眾運輸規劃好，開車上路的人就會變少」。

最多人提到的是加重處罰，認為台灣人的劣根性就是怕罰，「檢舉違規給獎金就解決了」、「發放檢舉獎金＋1」、「全民檢舉，調高檢舉獎金」、「現有違規罰款直接提高三倍」、「違停罰金拉高到4000元，成案撥10%給檢舉人」、「罰則先全部提高10倍」。