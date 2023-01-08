2022年1月大陸山東青島膠東機場發生一起死亡意外，一名地勤人員工作時未配戴對講機，恰巧在整理耳機線的過程中隨身攜帶文件散落一地，當他蹲下拾取時因背對飛機主輪，不幸遭輾斃。在調查報告中也點出該名地勤人員犯下3疏失，而導致事故發生。

根據《上游新聞》報導，一架由青島航空管理並使用的B-30FG飛機在機場內拖移時，輾過一名地勤人員，近日調查報告出爐，指出該名拖機指揮員雖領取相關拖機工具，但卻未借用對講機、聲光報警器等設備，後來他聯繫飛機的耳機線被輾斷，無法與牽引車司機對談，在行進的過程中，因為隨身攜帶的《牽引飛機檢查單》掉到機坪上，正當他以單膝跪地姿勢拿取檢查單時因為背對飛機，慘遭飛機右內側主輪輾壓而死。

調查報告中也指出指揮員的三項疏失，其一為在聯繫飛機的耳機線被輾斷後，未能與牽引車司機建立即時且有效的聯絡；二是在行進中「間斷性小跑」增加文件掉落的可能性；第三項致命關鍵則是，當文件散落在地面後，指揮員立即彎腰撿拾，正處於飛機右主輪移動路徑上，「情景意識不足，未能發覺飛機移動所帶來的風險」，而導致憾事發生。

大陸民航監管機構也將調查中所發現的問題，分別向青島航空以及青島膠東機場提出了相關的安全建議。