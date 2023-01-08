因稅款實徵數大於預算數，近日蔡政府拍板將「還稅於民」，卻有財政部官員稱為此將舉債150億元，引起各界議論。對此，長期追查總統蔡英文論文門爭議的旅美學者林環牆透露，自稱謹守財政紀律的蔡政府，實際上除了2019年之外，每年的負債總額都持續增加。

林環牆今（8）日在臉書表示，台灣政府的「總預算」財政收支統計，其實並沒有辦法反映政府財政收支的全貌，最大的原因就是因為「特別預算」並沒有被涵蓋在內，且這是一項幾乎沒有財政收入做支撐的支出，因此「特別預算」一定會呈現龐大的財政赤字，也一定要靠政府舉新債來挹注。

「台灣中央政府財政收支的真正情形，必須把『總預算』與『特別預算』加在一起，才能看清全貌！」林環牆實際計算後發現，在蔡英文執政的首7年內，除了2019年外，每年度的中央政府負債總額全在膨漲，自2016年的負債總額5兆3393億元開始，至2023年度負債總額將激增達6兆6748億元，7年負債餘額累增1兆3355億元，平均每年舉債淨額達1907億元，且蔡英文的最後一個執政年度（2024年）是否還會繼續舉債，目前仍是未知數。

林環牆指出，蔡英文曾喊「這是謹守財政紀律、不債留子孫的政府」，行政院長蘇貞昌也自稱「這是一個最會持家、最會拚經濟、更為全民增福利的政府」，但實際比對卻能發現，蔡政府的財政收支與前總統馬英九時期根本不相上下（平均每年舉債淨額為1952億元），直言「數字會說話，論文門詐騙博士學位的蔡英文女士與蘇貞昌先生，顯然都誤判了情勢。」