金鐘主持人廖科溢公布與主播秦綾謙二婚喜訊時，不料爆出劈腿多女還欠債、害墮胎等等。近來他不甩風波，與秦綾謙在斯里蘭卡的愜意旅遊照放閃。之前為廖科溢墮胎2次的B女卻仍未得到廖科溢一句道歉，為此還暴瘦15公斤，如今她也不忍了，公開當時懷孕4個月的照片，不滿表示：「我沒有在騙，肚子這麼大，因為懷的是雙胞胎！」

B女透露當時為了廖科溢墮胎，不僅生理期晚5個月，甚至已經傷害到身體，未來恐怕也很難再懷孕，如今見到廖科溢幸福放閃，她悲憤說：「之前都一直在保護他，雖然是我主動跟他說分手，但我要的是一個道歉，你跟我道歉我就原諒你，我一直在等你說這句話！」

據ETtoday報導，B女說兩人交往期間懷孕過2次，第2次還懷雙胞胎，但因為她先前出過車禍，骨盆有鋼釘，如果要懷孕就必須開刀處理掉。最後B女只好做墮胎手術，「我為了你開這個刀，你沒有照顧我，也沒有來看過我任何一次，我記得他跟我說：『妳現在生這個小孩不會幸福！』我真的心痛！」對此，記者傳訊求證廖科溢，截稿至今都沒有得到回應。