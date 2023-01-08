勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）在美媒《The Athletic》的訪談聊到季外的小小衝突，也就是前鋒「追夢」格林（Draymond Green）去年10月在練球時出拳攻擊隊友普爾（Jordan Poole）的事件。身為最高決策者，喬拉科布最終沒有把格林禁賽，他甚至認為這並非什麼大不了的事。

喬拉科布說：「我不像其他人那麼擔心這件事，這是內部的事，當出現影片的時候，一切都被凸顯了，看到的人都會去關注。那肯定沒影響到我們的，你問我擔不擔心，老實說，有一點，但我感覺我們會走過去的，而且我們也走過去了。」

當時外界流傳各種看法，其中也有呼籲勇士把格林攆出球隊，喬拉科布根本沒這樣想，他認為格林總歸是功大於過，他是對勇士有正面幫助的球員。「情況很複雜，格林犯下大錯，他承認也道歉了，但他過去立下許多汗馬功勞，他還惹過其他的麻煩，但整體而言他是球團裡正面的元素。我們差點要把他禁賽了，但我們認為不該那樣做。」

隨著球季開打，格林的表現漸入佳境，扮演著核心主力和年輕球員之間的樞紐，獲得喬拉科布的肯定。喬拉科布說：「他從隊友心中贏回了尊敬，這才是最重要的。他一向很多話，你可以發現他最近比較安靜，因為他專注於自己的工作，他這是以身作則。我們開季之初表現不佳，現在平順多了，很大一部分是他的功勞。」