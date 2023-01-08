根據《紐約時報》資深記者史坦8日爆料，目前在自由球員市場行情最好的球星，竟然是活塞前鋒波達諾維奇，因為他至少吸引兩位數球隊的招攬興趣，不過目前位居東區墊底的活塞，暫時不想把他在交易截止日前送走，除非有球隊願意拿出無保護首輪籤。

去年休兵期間被爵士交易到活塞的波達諾維奇，本季表現相當搶眼，不僅場均得分21.0分創下生涯新高，更擁有高達4成18的三分命中率，當然吸引不少球隊招募目光，問題是活塞並無打算馬上把他交易出去，而是要看是否有球隊願意拿出首輪籤。

跟波達諾維奇狀況類似的球員，還有火箭老將艾瑞克戈登，只是戈登的行情遠遠不如波達諾維奇，本季場均11.5分、2.3助攻與2.0籃板表現也算平平，火箭膽敢提出無保護首輪籤當作交易條件，無非是因為目前交易市場明顯買家多於賣家。

史坦也爆料，黃蜂替補射手烏布雷目前也獲騎士、太陽、暴龍等隊的交易興趣，可是隨著他剛進行左手韌帶撕裂手術，預計至少缺席4到6周，才讓他的交易討論熱度逐漸冷了下來。