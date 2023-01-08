外籍眼疾嬤推嬰兒車帶1歲童迷途走十里路，警方調閱監視器沿途協尋。（警方提供）

外籍眼疾嬤推嬰兒車帶1歲童迷途走十里路，警方調閱監視器沿途協尋。（警方提供）

外籍眼疾嬤推嬰兒車帶1歲童迷途走十里路，警方調閱監視器沿途協尋。（警方提供）

台中市大雅區一名64歲的高姓菲律賓籍外婆，日前推著嬰兒車出門散步，直至晚間仍未返家！心急如焚的家人請求警方幫忙協尋，警方發現同日下午2時許，民眾在臉書「潭子大聯盟粉絲團」，張貼婦人推嬰兒車走在雅潭路一段內側車道的訊息，警方隨即沿途調閱路口監視器積極協尋。

警方指出，這名64歲的外籍祖母因患有白內障眼疾，長期眼睛不適，且對住家附近環境不熟、語言又不通，帶著孫子越走越遠，找不到回家路！潭子所警員陳劭珩、吳晉綺接獲報案後；立即從潭子區雅潭路開始沿線調閱路口監視器找尋祖孫二人行走路徑。

警方表示，因已適值夜晚，許多需要調閱監視器的商家及民宅都已經關門休息，無法再繼續調閱；警方心想祖孫2人對環境不熟悉，語言不通，氣溫又急驟下降，擔心他們是否已飢寒交迫，尋人任務迫在眉梢；於翌日天甫亮，即動員所內員警及協勤民力全力投入協尋工作。

大雅分局跨轄至豐原區商家、民宅監視器尋跡調閱影像，另指派警員林恒嘉在派出所駐地內調閱豐原區豐原大道等公家路口監視器裡應外合，終於在調閱百餘支監視器後，與熱心民眾在豐原區社興路與社興五街找到祖孫2人，經確認2人健康無虞後，立即通知家屬，家屬見到祖孫2人平安無事，當場相擁而泣。

潭子分駐所長張崑泰表示，警民能成功尋回祖孫2人，不僅是依靠經驗和運氣，警民合作亦是重要因素，員警積極、細心的沿途調閱監視器，終於圓滿達成尋人任務，熱心為民服務；充分表現警察人民保姆依法維護社會秩序、保障人民安全的正面形象。