金鐘主持人廖科溢自從去年12月初宣布與主播秦綾謙二婚後，接連被爆出同時劈腿多女的醜聞，讓他遭電視台切割重創演藝事業，雖然事後他雖發文道歉仍無法平息受害女性的怒火，事隔一個月被問及工作規劃，他也做出回應了。

廖科溢在被爆出劈腿風波後，過去和他合作過的電視台也立刻發出聲明表示，雙方已結束合作關係，如今正與老婆秦綾謙在斯里蘭卡度假的他，根據《三立新聞網》報導，被問及現在心情他表示，將活在當下「持續做自己擅長且該做的事！加油！」另外，對於未來工作規劃，他則回應「已規劃一年的拍攝行程」正在進行中。

事實上，許多曾與廖科溢交往的女性紛紛出面指控他劈腿，從中發現他的手法如出一轍，對此，他曾發文道歉並承認曾在婚姻中外遇「那日在臉書IG宣布結婚前，其實清楚知道有人會跳腳、有人會惡整，但自己幾度的不勇敢，讓曾經愛過我的人受了傷，也很抱歉」。

不過，曾爆料為了廖科溢墮胎兩次的B女透露，墮胎讓她不僅身體狀況受影響，甚至未來也難再懷孕，而事發一個多月仍未得到道歉的她，根據《ETtoday星光雲》報導，她為此暴瘦15公斤，夜夜以酒度日，更公開4個月孕肚照：「我沒有在騙，肚子這麼大，因為懷的是雙胞胎！」